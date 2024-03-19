Около 9 тысяч детей планируют эвакуировать из Белгородской области

Власти Белгородской области приняли решение вывезти детей в другие регионы из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков на заседании президиума генсовета «Единой России», передает ТАСС.

По его словам, на сегодняшний день власти «отселяют» большое количество сел.

В настоящее время планируется вывоз около 9 тыс. детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района, рассказал он.

Губернатор отметил, что в пятницу, 22 марта, 1,2 тыс. детей отправят в Пензу, Тамбов и Калугу, дальше Ставропольский край.

15 марта Гладков сообщал, что жителей пострадавшей от обстрелов со стороны Украины и попыток прорыва границы Козинки, приграничного села в Белгородской области, эвакуировали в безопасное место.

До этого мэрия Белгорода прокомментировала сообщения о дефиците продуктов в городе.

Ранее росгвардейцы помогли уничтожить обстреливавший Белгород РСЗО Vampire.