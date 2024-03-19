В Минобре рассказали о возможности пересдать ЕГЭ

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал, что система поступления в российские вузы будет адаптирована под возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Фалькова, имея возможность пересдать ЕГЭ, абитуриент сможет поступить на то направление и получить ту профессию, «которая ему по душе».

«Потому что все-таки может быть по-разному — кто-то неправильно выбрал конкретный экзамен, кто-то не успел подготовиться, был не в самой оптимальной форме. Обстоятельства могут быть самые разные», — поделился министр.

С предложением дать выпускникам возможность пересдать ЕГЭ до приемной кампании в конце февраля выступил президент РФ Владимир Путин.

До этого исследование образовательной компании MAXIMUM Education показало, что больше половины (56%) учеников 10 и 11-х классов считают, что им понадобится пересдача ЕГЭ.

О внесенном в Госдуму законопроекте, позволяющем пересдать ЕГЭ, знают 93% учеников 10-11-х классов и 68% учеников 5-9-х классов.

Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что не планируют объединять ЕГЭ и ОГЭ по истории и обществознанию.