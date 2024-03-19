В Приамурье спасатели начали искать пропавших под завалами на руднике людей

Горноспасатели приступили к поискам на руднике «Пионер» в Амурской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, на место происшествия прибыла дополнительная группировка из 13 специалистов МЧС России на вертолете Ми-8 из Хабаровского края.

Сотрудники МЧС с местными горноспасателями оценивают обстановку и ведется разведка места происшествия, а также с помощью подземной техники и погрузочных машин объекта расчищают транспортный уклон. На базе ГУ МЧС России по Амурской области развернули оперативный штаб. На месте работают психологи МЧС России.

Также на рудник продолжают следовать спасатели из Приморского края. В готовности резерв специалистов из Кузбасса.

Оперативные службы ранее сообщали, что на руднике горно-гидрометаллургического комбината в Амурской области произошел обвал горных пород. По их данным, инцидент случился на участке подземных работ. Специалисты Нерюнгринского военизированного горноспасательного взвода выехали на место происшествия. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Региональное правительство заявляло, что связи с людьми, которые находятся под завалами на руднике, пока нет.

Ранее на территории шахты «Октябрьская» в кемеровском городе Ленинск-Кузнецкий произошел сильный пожар.