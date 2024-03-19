Власти заявили об отсутствии связи с людьми под завалами в Приамурье

Связи с людьми, которые находятся под завалами на руднике «Пионер» в Приамурье, пока нет. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Уточняется, что в шахте рудника находятся вахтовики компании-подрядчика по горнопроходческим и горнокапитальным работам.

«Во время обрушения горных масс на руднике «Пионер» в шахте на глубине около 125 метров находились 13 человек», — сказано в сообщении правительства региона.

Сейчас в Приамурье введен региональный режим ЧС.

Оперативные службы ранее сообщали, что на руднике горно-гидрометаллургического комбината в Амурской области произошел обвал горных пород. По их данным, инцидент случился на участке подземных работ. Специалисты Нерюнгринского военизированного горноспасательного взвода выехали на место происшествия. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее на территории шахты «Октябрьская» в кемеровском городе Ленинск-Кузнецкий произошел сильный пожар.