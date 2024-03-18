В России расширили список получателей льготных лекарств с сердечно-сосудистыми болезнями

Минздрав России расширил перечень сердечно-сосудистых заболеваний, при которых положены льготные лекарства. Соответствующий приказ опубликован на интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

В список добавили людей, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, страдающих ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией значением фракции выброса левого желудочка 40%.

Кроме того, льготные лекарства теперь положены лицам, которым выполнили аортокоронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий со стентированием и катетерную абляцию по поводу сердечно-сосудистых заболеваний.

Всего в перечень препаратов включены более 30 международных непатентованных наименований лекарств.

До этого врач Видновской КБ Минздрава МО Рамил Шахвеледов заявил, что самолечение может быть полезным и эффективным при неотложных ситуациях или легкой простуде, но полностью заменять профессиональную медпомощь оно не должно, а особенно опасным может быть самостоятельный подбор лекарств при серьезных заболеваниях.

Ранее в российских аптеках заявили о дефиците популярного антидепрессанта.