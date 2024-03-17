Российские политологи обсудили попытки иностранного вмешательства в президентские выборы

Российская избирательная система успешно противостоит попыткам давления на нее со стороны внешних сил. К такому выводу пришли участники круглого «Внешний контур. Защита суверенитета и попытки иностранного вмешательства», состоявшегося на площадке онлайн-марафона «Ночь выборов».

Директор Центра политической конъюнктуры (ЦПК) Алексей Чеснаков назвал прямой запрет на организацию участков в иностранных государствах и запугивание на предмет участия в голосовании прямым вмешательством в политический процесс в России.

«Провокации на избирательных участках — это признание противниками России собственного бессилия перед очевидной консолидацией граждан нашей страны вокруг своего президента», — считает Алексей Чеснаков.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов назвал поведение Запада непозволительным.

«Враг сбросил все маски, англосаксы поощряют атаки на российскую территорию с целью снижения явки на выборы», — заявил он. При этом Климов отметил, что «общество вступает в новый этап консолидированного развития».

В свою очередь политолог, депутат Госдумы Олег Матвейчев высказался о покинувших Россию иноагентах, назвав их миссию провалившейся.

«Иноагенты предали не только Россию, но и Запад. Они должны были работать на территории Российской Федерации, обслуживая интересы запада, но покинули страну, чем подставили своих спонсоров», — заявил парламентарий.

Президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин отметил неудачу Запада при совершении негативной пропаганды с целью влияния на результаты выборов.

«Иностранное вмешательство в выборы президента РФ не увенчалось успехом. Это доказывает и процент явки, и уровень информационного воздействия. Запад в любом случае будет продолжать это делать, однако это не приведет ни к чему», — заявил он.

Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев считает, что государственный аппарат РФ был готов к стремлению сорвать голосование и попыткам повлиять на процесс волеизъявления россиян.

«Недружественные страны не прекращают попытки срыва президентских выборов — для нас это было ожидаемо, мы готовы этому эффективно противостоять», — заявил эксперт.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что планы недружественных стран провалились, а граждане России в очередной раз продемонстрировали выбор суверенного независимого пути своей активностью на президентских выборах.

«Ночь выборов» — крупнейшая экспертная площадка страны, в которой принимают участие ведущие электоральные эксперты, политологи и социологи России. Событие освещают более 200 российских и иностранных СМИ и сетевых ресурсов.

С 2017 года гостями «Ночи выборов» стали более 5 тыс. человек.