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В Самарской области потушили пожар на нефтезаводе, возникший из-за беспилотника

В Сызрани потушили пожар на НПЗ, начавшийся после атаки украинского дрона

Спасатели потушили возгорание на заводе нефтепереработки в городе Сызрань Самарской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти региона.

По данным пресс-службы правительства Самарской области, пожар ликвидировали в 06:42 по местному времени (05:42 мск).

Возгорание на Сызранском НПЗ началось утром 16 марта. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что завод атаковал украинский беспилотник. В результате налета загорелась установка по переработке нефтепродуктов.

Огонь распространился на территории площадью 500 квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать в 12:25 мск вчерашнего дня. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как рассказывал Азаров, ВСУ также попытались атаковать НПЗ в Новокуйбышевске, но в этом случае дрон был уничтожен на подлете.

Ранее сотрудница избиркома Самарской области заявила, что люди приходили голосовать на президентских выборах даже после атаки беспилотника.

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