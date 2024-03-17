Ребенка ударило током в лифте жилого дома в Верхней Пышме

СК Свердловской области выясняет обстоятельства травмирования ребенка, девочку ударило током в лифте многоэтажки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в многоэтажке в Верней Пышме, ребенок зашел в лифт в сопровождении взрослого, нажал кнопку нужного этажа и получил удар током. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

«Ногу девочки от удара током аж выгнуло. Посоветовала матери съездить в больницу и сделать ЭКГ», — сообщила «E1» соседка семьи.

На руке ребенка остался след от ожога. По факту получения травмы несовершеннолетней доследственную проверку проводит региональный СК. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Москве у десятилетнего мальчика парализовало руку после удара током в автосалоне.