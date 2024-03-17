Собянин сообщил о еще одном сбитом в Подмосковье дроне

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотного летательного аппарата (БПЛА), летевший на Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, дрон был сбит в городском округе Ступино Московской области.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал чиновник.

Он добавил, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Незадолго до этого Собянин сообщил, что системы ПВО уничтожили три дрона, летевших на Москву.

В ночь на 17 марта несколько украинских дронов пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.

17 марта губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что средства систем противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали три украинских БПЛА в регионе.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.