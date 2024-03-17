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Пожар на территории Славянского НПЗ потушили

Пожар на территории Славянского НПЗ полностью ликвидирован

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Depositphotos

Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Славянске-на-Кубани Краснодарского края полностью ликвидирован. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

«По данным ЕДДС Славянского района, пожар на территории Славянского НПЗ в настоящий момент полностью ликвидирован», — сказано в сообщении.

В нем также говорится, что один из сотрудников нефтеперерабатывающего завода погиб во время атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Предварительно, причиной его смерти стал сердечный приступ. Пострадавших в результате непосредственно пожара нет.

В ночь на 17 марта несколько украинских дронов пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Беспилотники оперативно нейтрализовали, но в результате падения дрона возник пожар.

17 марта губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что средства систем противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали три украинских БПЛА в регионе.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.

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