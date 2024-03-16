В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины. Это следует из информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Сначала сирены прозвучали в Днепропетровской и Полтавской областях. В Харьковской области сигнал об опасности прозвучал спустя три минуты после отмены. Тревога в Сумской области отменена.

До этого тревогу несколько раз объявляли и затем отменяли в ряде регионов Украины.

Ранее стало известно, что на подконтрольной Украине части Запорожской области пятые сутки подряд получают повреждения объекты инфраструктуры. Об этом заявил глава подчиненной Киеву областной администрации Иван Федоров.

Также накануне стало известно, что в Днепропетровской области Украины было повреждено промышленное предприятие. Об этом сообщал глава областной администрации Сергей Лысак. Он отметил, что поврежденное предприятие находится в городе Никополе. Другие подробности случившегося он не назвал.

Ранее в США заявили о серьезном ударе по ПВО Украины.