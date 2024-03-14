В Дагестане подросток напал на сверстников с ножом

В Дагестане несовершеннолетний напал на двух сверстников с ножом. Против агрессора возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Дело находится на контроле Центрального аппарата Следственного комитета РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в Дербенте. У подростка возник конфликт с двумя молодыми людьми и он попытался решить его с помощью ножа. В результате пострадавших с ножевыми ранениями доставили в городскую больницу.

Информация о возрасте подростков, а также состоянии потерпевших отсутствует.

Ранее жительница Ревды избила и изрезала мужа бутылкой.