Росавиация представит при необходимости меры по снижению цен на авиабилеты

Росавиация рассмотрит стоимость авиабилетов и при необходимости представит предложения по снижению из стоимости. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.

«В конце первого — второго квартала мы будем рассматривать существующую стоимость билетов», — отметил он.

По словам Ядрова после этого будет принято решение — выходить или не выходить с предложениями по снижению цен на перелеты.

Во вторник, 12 марта стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении авиакомпании S7. В ведомстве указали, что АО «Авиакомпания «Сибирь» в рамках одного подкласса тарифа продает авиабилеты по разной стоимости.

Накануне в России разрешили садиться в самолет без бумажного посадочного талона, заменив его на электронный. Минтрансом совместно с Минфином сняли барьеры для массового внедрения в России этого документа в электронном виде.

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