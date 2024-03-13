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В Свердловской области кондуктор напала на ребенка, у которого не прошла оплата картой

На Урале кондуктор набросилась на школьника, отказавшегося покидать автобус

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В Каменске-Уральском кондуктор напала на школьника, который отказался выходить из автобуса. Об этом пишет портал ku66.ru.

Мать мальчика рассказала об инциденте, произошедшем в автобусе №2, в социальных сетях. По словам горожанки, ее сын хотел доехать до дома на общественном транспорте, попытался оплатить поездку банковской картой, но терминал не считал карту.

Тогда кондуктор потребовала, чтобы ребенок вышел из автобуса, но тот отказался это сделать. После чего женщина набросилась на несовершеннолетнего пассажира с кулаками.

«Во время избиения ребенку разбили телефон, еще он потерял беспроводной наушник так как его били по голове», — отметила родительница.

В полиции города ситуацию с нападением на школьника пока не комментировали.

Ранее на Алтае завели дело на водителя автобуса, который взял деньги и отказался везти подростка.

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