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Россиянам рассказали, на что стоит обратить внимание при покупке вина

Общественник Павлов призвал покупать вино только в проверенных магазинах

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Depositphotos

Заместитель председателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов в эфире «Радио 1» рассказал, на что важно обращать внимание при выборе вина. По его словам, необходимо проверять наличие акцизных марок и целостность бутылки. В магазине при этом не должно быть слишком жарко.

«Опять же, приобретать алкоголь лучше в проверенных магазинах, которые имеют соответствующею лицензию на продажу. Эти базовые вещи позволят обеспечить качество и безопасность», — отметил Павлов.

Он также напомнил, что открытые бутылки не следует хранить долго, чтобы не испортить вкусовые качества вина. Приемлемая температура хранения напитка, по его словам, — комнатная.

До этого «Интерфакс» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля сообщил, что российские виноделы в январе — феврале 2024 года нарастили производство на 31,2%, до 4,44 млн дал виноградных вин.

Ранее стало известно, что две трети стран НАТО экспортируют в Россию вино.

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