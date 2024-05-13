Российские военные сбили украинский самолет Су-27

Самолет Су-27 воздушных сил Украины был сбит российскими средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

В сводке ведомства говорится, что за сутки войска РФ также уничтожили 33 беспилотных летательных аппарата, шесть тактических ракет «Точка-У», 39 реактивных снарядов систем залпового огня «Ольха», «Vampire» и HIMARS, пять управляемых авиабомб «Hammer».

Кроме того, они сбили пять противорадиолокационных ракет HARM и четыре крылатые ракеты «Storm Shadow».

6 мая Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО сбили украинский самолет Су-27 и уничтожили 23 беспилотника ВСУ.

Российское оборонное ведомство также опубликовало кадры с уничтожением безэкипажного катера Вооруженных сил Украины в Черном море с помощью вертолета Ка-27.

До этого о сбитии украинского самолета Су-25 сообщалось 20 апреля.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.