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«Придумали с нуля»: Светлаков рассказал о персонажах своего нового скетч-шоу

Комик Сергей Светлаков: около 30 персонажей забраковали на съемках скетч-шоу

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Комик Сергей Светлаков в разговоре с URA.ru признался, что около 30 персонажей были забракованы при съемках скетч-шоу «Светлаков +».

«Нам пришлось очень много всего придумать, чтобы получить тот набор персонажей, который в наше время был бы интересен и понятен и москвичу, и человеку из уральской глубинки. Около тридцати образов пришлось отсечь. В итоге родились семь персонажей: трех мы взяли из шоу «Наша Russia» и дали им новую жизнь, четырех придумали с нуля», — отметил Светлаков.

Среди новых героев оказались путешественник Рихард, который рассказывает об испытаниях, подготовленных для иностранца в России, а также заблудившийся в своем же доме олигарх, с которым начинает беседовать его совесть. Два других персонажа: клерк-алкоголик Кирилл, к которому иногда приходит Белка в образе Демиса Карибидиса, а также охранник юных блогеров Игорь Саныч, который не понимает разницу между поколениями. Премьера нового шоу запланирована на 24 мая.

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