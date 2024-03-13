На нефтезаводе в Рязани ликвидировали открытое горение после атаки БПЛА

На заводе нефтепереработки в Рязани удалось ликвидировать открытое горение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным источника, спасателям удалось потушить открытый огонь на резервуаре и установке нефтепереработки на площади 175 квадратных метров.

Пожар произошел на территории нефтезавода в Рязанской области утром 13 марта. Площадь возгорания на рязанском НПЗ — 100 квадратных метров, сообщал Telegram-канал Baza. Источник в оперативных службах рассказал, что предположительная причина пожара — падение беспилотника.

В приемном отделении больницы скорой медицинской помощи Рязани сообщали, что в результате пожара двух людей госпитализировали. По данным источника ТАСС, пациенты попали к ним в состоянии средней степени тяжести. Их поместили в отделение травматологии.

Ранее жители Рязани рассказали «Газете.Ru» подробности об атаке БПЛА.