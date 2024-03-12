В Канаде енот забежал в McDonald's и устроил переполох

В Канаде енот зашел в ресторан McDonald's и удивил посетителей, пишет издание UPI. Он настолько сильно хотел есть, что отказывался покидать помещение.

Как сообщают очевидцы, енот забежал с улицы и проследовал на кухню ресторана, где повара готовили заказы. Пытаясь урвать кусок еды, зверь заметил мужчину, снимавшего происходящее на телефон, и заинтересовался его туфлями, а затем подбежал к куртке с мехом, принадлежавшей другому посетителю.

Сотрудники заведения попытались выгнать енота обратно на улицу, но тот ловко от них убегал, проскакивая от метлы между столов. Не могла даже приманка с куриным наггетсом. В итоге незваный гость ушел сам, когда понял, что больше не получит угощений. После этого работникам ресторана пришлось убирать беспорядок, оставленный зверем.

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