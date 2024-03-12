В Ивановской области завершились поисковые работы на месте крушения Ил-76

Сотрудники МЧС РФ завершили поисково-спасательные работы на месте крушения военно-транспортного самолета Ил-76, который упал на территории Ивановской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале администрации региона.

Иные подробности о текущей ситуации на месте происшествия пока не уточняются.

12 марта в Ивановской области рухнул военно-транспортный самолет Ил-76, который совершал тренировочный полет. По данным Telegram-канала Baza, воздушное судно упало на территории кладбища в районе населенного пункта Богородское.

Изначально сообщалось, что на борту самолета находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Однако позже Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник опубликовал информацию, согласно которой в салоне могли быть и другие незарегистрированные пассажиры. При этом прибывшие на место специалисты не смогли найти выживших.

В свою очередь, министерство обороны РФ назвало причину крушения. Представители ведомства отметили, что при взлете у воздушного судна загорелся один из двигателей. В результате пилоты попытались совершить аварийную посадку, но самолет не дотянул до взлетно-посадочной полосы и рухнул.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково самолет столкнулся с грузовиком.