Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +

В Ивановской области завершились поисковые работы на месте крушения Ил-76

Сотрудники МЧС РФ завершили поисковые работы на месте крушения Ил-76 под Иваново

close
100%
Иваново | Пешком по Иванову/VK

Сотрудники МЧС РФ завершили поисково-спасательные работы на месте крушения военно-транспортного самолета Ил-76, который упал на территории Ивановской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале администрации региона.

Иные подробности о текущей ситуации на месте происшествия пока не уточняются.

12 марта в Ивановской области рухнул военно-транспортный самолет Ил-76, который совершал тренировочный полет. По данным Telegram-канала Baza, воздушное судно упало на территории кладбища в районе населенного пункта Богородское.

Изначально сообщалось, что на борту самолета находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Однако позже Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник опубликовал информацию, согласно которой в салоне могли быть и другие незарегистрированные пассажиры. При этом прибывшие на место специалисты не смогли найти выживших.

В свою очередь, министерство обороны РФ назвало причину крушения. Представители ведомства отметили, что при взлете у воздушного судна загорелся один из двигателей. В результате пилоты попытались совершить аварийную посадку, но самолет не дотянул до взлетно-посадочной полосы и рухнул.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково самолет столкнулся с грузовиком.

Все новости на тему:
Крушение Ил-76 под Иваново
Что думаешь?
Комментарии
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами