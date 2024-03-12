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Полицейские поймали серийного поджигателя автомобилей в Подмосковье

В Подмосковье поймали серийного поджигателя автомобилей

В Подмосковье полицейские поймали серийного поджигателя автомобилей. Об этом в Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сообщается, что злоумышленник действовал в темное время суток на территории Ленинского городского округа. Он клал пропитанную жидкостью для розжига ткань на колеса автомобилей и поджигал.

По информации представителя ведомства, из-за действий преступника пострадало три машины. Четвертый подожженный злоумышленником автомобиль потушил дворник.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об умышленном повреждении чужого имущества. Фигуранта заключили под стражу.

Ранее упавшая крыша парковки придавила 30 машин в Москве.

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