В Петербурге на площадке рядом с жилым домом взорвался и загорелся автомобиль

В Петербурге загорелся автомобиль. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на главное управление МЧС по городу.

Инцидент произошел в Калининском районе, на проспекте Науки. Машина взорвалась, затем выгорела по всей площади. Причина возгорания неизвестна.

Спасатели прибыли на место и ликвидировали возгорание. Информация о пострадавших отсутствует.

На данный момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Набережных Челнах загорелась маршрутка в паре метров от остановки. Огонь полностью охватил транспортное средство, но водитель и пассажиры успели покинуть салон. Причиной произошедшего стало замыкание.

Ранее В Белоруссии автобус со школьниками загорелся на ходу.