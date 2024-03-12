Пашинян назвал сроки прекращения службы пограничников РФ в аэропору Еревана

Российские пограничники закончат нести службу в ереванском международном аэропорту Звартноц до 1 августа 2024 года. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает ТАСС.

«Послание, направленное российским пограничникам, – это в первую очередь благодарственное письмо. В этом письме указана дата – 1 августа 2024 года. Именно с этого дня российские пограничники прекратят нести службу в аэропорту Звартноц», – заявил глава армянского правительства.

Он отметил, что отвод российских пограничников – это рабочий, а не политический процесс.

7 марта министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что его страна в состоянии без помощи России обеспечивать работу погранслужбы аэропорта Звартноц.

До этого Армения направила России официальное письмо с требованием прекращения работы российских пограничников в аэропорту Звартноц. В Госдуме заявили, что ожидают от Еревана и других шагов относительно присутствия российских сил, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

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