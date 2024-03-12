Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Диетологи назвали полезные аналоги картофеля

Диетолог Королева: полезная замена картофелю – топинамбур и корень сельдерея

close
100%
Depositphotos

Картофель из-за высокого содержания крахмала способствует набору лишнего веса. Этот овощ не рекомендуется включать в рацион диабетическим больным. Заменить самый популярный у россиян корнеплод можно похожими, но намного более полезными продуктами – топинамбуром или корнем сельдерея, считает диетолог Маргарита Королева.

«В топинамбуре содержится большое количество полисахаридов, которые поддерживают нормальную работу желудочно-кишечного тракта и являются хорошим лакомством для здорового микробиома кишечника, обеспечивая хорошую перистальтику последнего. Также этот продукт является хорошим желчегонным средством, прекрасно влияет на работу печени и поджелудочной железы», — объяснила эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

По ее словам, топинамбур, помимо прочего, обладает желчегонным эффектом, хорошо влияет на печень и поджелудочную железу. Также в нем много витаминов группы В, калия, натрия и хлора. Этот овощ полезен и для людей с инсулинрезистентностью за счет способности регулировать уровень сахара в крови.

Готовить топинамбур можно как пюре, так и как обычный картофель, которому он не уступает по вкусу, считает Королева.

Также она назвала полезной заменой картофелю корень сельдерея. Его можно есть как в сыром виде, так и в слегка термически обработанном. Этот овощ имеет низкий гликемический индекс, обладает солидным витаминно-минеральным комплексом растительной клетчаткой, которая полезна для кишечника, пояснила диетолог.

«Также, как и топинамбур, он является доступным продуктом для населения — цена на него в магазинах не сильно отличается от цен на картофель», — заключила Королева.

Напомним, специалисты индустрии питания согласны, что топинамбур полезен людям с сахарным диабетом, так как снижает уровень глюкозы в крови и улучшает обмен липидов.

Эксперты ранее рассказали, какой картофель опасен для здоровья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами