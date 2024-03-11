Ростовские врачи спасли от редкой генетической патологии школьника с растущей грудью

Врачи Областной детской клинической больницы (ОДКБ) спасли подростка из ДНР от опасного заболевания, у подростка выявили нарушение полового развития за счет хромосомной патологии. Об этом сообщает пресс-служба Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ).

Редкую генетическую патологию у 16-летнего школьника из ДНР выявили два года назад, у мальчика начала расти грудь. Родители сначала не придали этому особого значения, списав проблемы на лишний вес.

В ходе обследования выяснилось, что юноша страдает от синдрома Клайнфельтера — это мужское генетическое заболевание, характеризующееся наличием дополнительной женской половой хромосомы Х, патология встречается у одного из тысячи человек.

«Помимо двусторонней гинекомастии? в молочных железах подростка разрослись кисты, а «неправильные клетки» в перспективе могут переродится в злокачественные образования», — рассказал заведующий кафедрой детской хирургии и ортопедии РостГМУ, доцент Михаил Чепурной.

Юношу прооперировали. Врачи предотвратили развитие опасного заболевания, сейчас жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.

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