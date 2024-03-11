Стеклянная дверь обрушилась на семилетнюю девочку в аквапарке Саратова

В Кировском районе Саратова семилетняя девочка пострадала в аквапарке «На волне», на ребенка обрушилась стеклянная дверь. Об этом сообщает портал «Саратов 24».

Инцидент произошел в аквапарке «На волне», на семилетнюю девочку обрушилось стеклянная дверь, ведущая в парную. Ребенок получил многочисленные травмы и порезы, после оказания первой медицинской помощи пострадавшую доставили в детскую больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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