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Стеклянная дверь обрушилась на семилетнюю девочку в аквапарке Саратова

В аквапарке Саратова на ребенка рухнула стеклянная дверь

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Depositphotos

В Кировском районе Саратова семилетняя девочка пострадала в аквапарке «На волне», на ребенка обрушилась стеклянная дверь. Об этом сообщает портал «Саратов 24».

Инцидент произошел в аквапарке «На волне», на семилетнюю девочку обрушилось стеклянная дверь, ведущая в парную. Ребенок получил многочисленные травмы и порезы, после оказания первой медицинской помощи пострадавшую доставили в детскую больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Туапсе трехлетнего мальчика придавило упавшим шкафом.

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