Депутат призвал россиян отказаться от использования VPN-сервисов

На фоне приближения выборов президента России россиянам будут пытаться донести стороннюю повестку, используя всевозможные ухищрения, в том числе технические. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

По его словам, в рамках информационной войны манипулятивные атаки ожидаются «по всем фронтам». Он подчеркнул, что для этих целей инструментами могут стать VPN-сервисы.

«Как средства обхода блокировок, VPN сами по себе включены в политический контекст. Они помогают получить доступ к запрещенным в нашей стране ресурсам, а значит прокладывают дорожку к средоточию фейков и антироссийского контента. Высок риск того, что средством воздействия на мнения аудитории Рунета станет реклама в VPN-сервисах», — сказал депутат.

При этом Немкин отметил, что такая реклама и в обычное время представляет опасность. Он объяснил, что она часто отсылает на сайты онлайн-казино или схожих ресурсов, созданных с целью выманивания денег у пользователей. Кроме того, в подобных сервисах не делается различий между аудиторией разных возрастов.

«В предвыборное время приоритеты смещаются. Превращать рекламные объявления в площадку для транслирования политической повестки становится крайне выгодным. Так, пока пользователь ожидает включения VPN, ему могут предлагать фейковые новости или демонстрировать «социальную рекламу», навязывающую прозападную позицию и искаженное видение актуальной ситуации в России», — сказал депутат.

По словам Немкина, VPN-сервисы используют иностранные власти, в особенности американские. Он напомнил, что исследование РОЦИТ показало, что американские VPN являются самыми небезопасными с точки зрения обращения с данными.

При этом депутат напомнил, что некоторые VPN-сервисы существуют на финансирование американских властей. По его словам, это стало видно, когда поток средств со стороны США резко возрос после начала специальной военной операции.

«Наивно было бы полагать, что западные политические элиты упустят возможность оправдать свои вложения в VPN. Так что настоятельно рекомендую российским гражданам сохранять постоянную бдительность и по возможности отказаться от использования VPN-сервисов», — подчеркнул Немкин.

Напомним, выборы президента Росси пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата.