Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичам спрогнозировали первый весенний дождь

Синоптик Шувалов: на этой неделе весна в Москве полностью вступит в свои права

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

На этой неделе в Москве закрепится теплая весенняя погода, и даже пройдет первый дождь, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Отрицательные температуры воздуха постепенно отступят, пообещал он в беседе с RT.

«По ощущениям, по количеству солнца, которое есть на небе, — весна уже есть, уже на пороге. А на этой неделе она вступит в свои права и, засучив рукава, возьмется за дело», — пообещал Шувалов.

Температура воздуха ниже нуля градусов, по словам синоптика, полностью уйдет из столицы к концу этой недели. Так, сначала ночные температуры будут варьироваться в пределах −3...-6 °С, а дневные постепенно расти. Сегодня ожидается 0...+2 °С, к концу недели будет +6...+7 °С. Первый весенний дождь пройдет в столице на предстоящих выходных.

«Всю неделю будет высокое давление и солнца будет много», — заключил синоптик.

В Гидрометцентре ранее также рассказали о погоде в Москве на масленичной неделе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами