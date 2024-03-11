Москвичам спрогнозировали первый весенний дождь

На этой неделе в Москве закрепится теплая весенняя погода, и даже пройдет первый дождь, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Отрицательные температуры воздуха постепенно отступят, пообещал он в беседе с RT.

«По ощущениям, по количеству солнца, которое есть на небе, — весна уже есть, уже на пороге. А на этой неделе она вступит в свои права и, засучив рукава, возьмется за дело», — пообещал Шувалов.

Температура воздуха ниже нуля градусов, по словам синоптика, полностью уйдет из столицы к концу этой недели. Так, сначала ночные температуры будут варьироваться в пределах −3...-6 °С, а дневные постепенно расти. Сегодня ожидается 0...+2 °С, к концу недели будет +6...+7 °С. Первый весенний дождь пройдет в столице на предстоящих выходных.

«Всю неделю будет высокое давление и солнца будет много», — заключил синоптик.

В Гидрометцентре ранее также рассказали о погоде в Москве на масленичной неделе.