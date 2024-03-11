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Самолет Ан-12, запросивший посадку в аэропорту Хурба, благополучно приземлился

Борт Ан-12 благополучно сел в аэропорту Комсомольска-на-Амуре

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Транспортный самолет Ан-12, ранее запросивший посадку в аэропорту Хурба Комсомольска-на-Амуре, благополучно приземлился. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Ан-12, запросивший аварийную посадку на аэродроме Хурба, благополучно приземлился. Обошлось без происшествий», — поделился собеседник агентства.

До этого ТАСС сообщал, что военный борт, совершавший рейс из Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа, запросил посадку в Комсомольске-на-Амуре. Посадка не являлась запланированной. Ранее в мессенджерах появлялась информация о том, что военный транспортный самолет Ан-12 садится в Комсомольске-на-Амуре из-за проблем с шасси.

Также 9 марта в аэропорту Оренбурга был задержан вылет регулярного авиарейса №1247 по маршруту Оренбург — Москва (Шереметьево) из-за технической неисправности воздушного судна.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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