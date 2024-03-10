Рейс FlyDubai из Минеральных Вод в Дубай задержали на двое суток

Рейс авиакомпании FlyDubai FZ 954 из аэропорта Минеральных Вод в Ставропольском крае в Дубай был задержан на двое суток. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Уточняется, что рейс был задержан из-за «технической проблемы». Его вылет должен был состояться 8 марта. Пассажирам по необходимости предоставили питание и проживание. Рейс вылетел в Дубай 10 марта.

В FlyDubai уточнили, что на расписание полетов 9 марта повлияли неблагоприятные погодные условия в Дубае.

8 марта самолет Шарм-эль-Шейх — Волгоград был отправлен на запасной аэродром в Астрахань из-за ограничения в воздушном пространстве Волгограда на фоне атаки беспилотников.

9 марта в аэропорту Оренбурга задержался вылет регулярного авиарейса №1247 по маршруту Оренбург — Москва (Шереметьево) из-за технической неисправности воздушного судна.

До этого сообщалось, что самолет Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку в аэропорту Москвы. Рейс SU6018 направлялся в Санкт-Петербург, но во время полета экипаж обнаружил техническую неисправность и принял решение вернуться в столицу, запросив в Шереметьево разрешение на посадку.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании Flydubai совершил аварийную посадку в Пулково.