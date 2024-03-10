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Судоходство через Босфор приостановили из-за тумана

Судоходство через Босфор приостановили из-за тумана, в очереди более 300 судов

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Global Look Press

Судоходство в Босфорском проливе приостановлено в обе стороны из-за густого тумана в Стамбуле. В очереди находится 301 судно, сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное управление береговой охраны Турции.

Проход судов через пролив приостановлен с 04:15 воскресенья по местному времени, говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что на 08:30 в очереди на транзит через Босфор есть и суда под флагом России.

В ряде районов Стамбула наблюдается сильный туман.

В январе следующий под флагом Либерии танкер Peria заблокировал движение в проливе Босфор в обе стороны. Спустя 14 часов судно было успешно отбуксировано.

До этого пробка из судов на входе в Босфор образовалась из-за того, что европейские страховые компании отказываются предоставлять письма о страховке для прохождения танкеров с нефтью через пролив.

Ранее ученые назвали органические туманы одной из вероятных причин появления жизни на Земле.

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