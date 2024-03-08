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В Москве задержали подозреваемого в хищении тюльпанов

МВД РФ: в Москве задержали подозреваемого в хищении тюльпанов на 2 млн рублей

Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в хищении партии тюльпанов стоимостью более 2 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает ТАСС.

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ТиНАО ГУ МВД России по городу Москве задержали жителя Московского региона. Он подозревается в хищении крупной партии тюльпанов», — сказала Волк.

По ее словам, архангельская предпринимательница опубликовала объявление о поиске экспедитора для доставки тюльпанов из Москвы. С ней связался мужчина, который предложил свои услуги. После он нашел водителя для перевозки цветов и после того, как тот отправился по маршруту, мошенник изменил адрес пункта назначения. По данным представителя МВД, ущерб, нанесенный женщине, превысил 2 млн рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Волк уточнила, что товар возвращен владелице.

6 марта сообщалось, что в Домодедово неизвестные похитили «КамАЗ» с тюльпанами. По данным полиции, неизвестные угнали автомобиль, перегрузили тюльпаны в другую машину и скрылись.

До этого стало известно, что продавцы тюльпанов во Владивостоке устроили массовую драку. Во время инцидента один из продавцов достал из машины с цветами травматический пистолет и для устрашения конкурентов заткнул его за пояс. До стрельбы не дошло.

Ранее в Петербурге мужчина попытался ограбить банк при помощи газового баллончика.

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