В Харьковской области произошли взрывы

В Харьковской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Суспільне новини» в своем Telegram-канале.

Перед взрывами в регионе была объявлена воздушная тревога.

До этого серия взрывов произошла в Одессе. Конкретное место взрывов не называется. Государственная система оповещения населения на Украине объявила о воздушной тревоге в Одесской области.

6 марта в Одессе во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса произошли взрывы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в украинском городе Сумы прогремел взрыв.