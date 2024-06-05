Стало известно, сколько займет восстановление экспорта газа из РФ в ЕС

«Газпрому» потребуется как минимум десятилетие, чтобы вернуть объемы экспорта газа в Европу до уровня начала 2022 года. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на доклад, заказанный руководством холдинга.

По оценкам экспертов, к 2035 году ежегодные поставки «Газпрома» в страны ЕС составят лишь 50-75 млрд кубометров — менее трети от показателей начала 2022 года.

«Главным следствием санкций для «Газпрома» стало сокращение экспортных объемов, которые не восстановятся до уровня 2020 года минимум до 2035-го», — говорится в 151-страничном документе.

Аналитики отмечают, что планы Москвы перенаправить экспортные потоки в Китай могут частично компенсировать потерю европейского рынка. Однако пропускная способность газопровода «Сила Сибири — 2» составит всего 50 млрд кубов в год при более низких, чем в ЕС, ценах на топливо.

«Для Газпрома это очень мрачный сценарий, компания оказалась в тупике, о чем там прекрасно осведомлены», — прокомментировала доклад старший научный сотрудник вашингтонского Института Питерсона Элина Рыбакова.

Кроме того, исследование указывает на технологическую отсталость «Газпрома» в сфере сжиженного природного газа (СПГ) по сравнению с другими игроками рынка. Доля компании на российском газовом рынке будет сокращаться из-за роста влияния СПГ-производителей вроде НОВАТЭКа.

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