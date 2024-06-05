Прохор Шаляпин осудил Гузееву за токсичность на «Давай поженимся»

Певец Прохор Шаляпин в интервью YouTube-каналу «Архив» осудил телеведущую Ларису Гузееву за токсичность по отношению к участникам шоу «Давай поженимся».

«Ей уже пора бы на дачу поехать. Нельзя так людей унижать, они не рассчитывают на это. Но ей все равно. Она на этом строит свой имидж. Хотя я понимаю, что Гузеева не злой человек, она просто глупая. Умный человек не будет унижать слабого ради рейтинга», — высказался Шаляпин.

Он также выразил мнение, что актриса не очень хорошо смотрелась в роли ведущей «Голоса 60+». По словам Шаляпина, Гузеевой пора бы сесть «на завалинку с семечками» и унижать «несчастных маргиналов», демонстрируя свою власть над этими людьми.

До этого Прохор Шаляпин заявлял, что мог бы переспать с Пугачевой вместо Аллегровой. Он также добавил, что не хочет «хаять» Пугачеву и признался, что жалеет звезду, «растоптавшую свою карьеру под старость лет».

Ранее Виктория Боня объяснила, почему считает себя богом.