АвтоВАЗ показал новый внедорожник Niva Travel

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ», в рамках Петербургского международного экономического форума, представил концепт-кар электромобиля Lada e-Niva Travel, сообщает РБК.

«Это концептуальный макет, построенный на базе Niva Travel. Двигатель номинальной мощностью 60 кВт, максимальной — 120 кВт. Запас хода — 175 км. Емкость батареи — 34 кВт. Зарядка от бытовой розетки — 12 часов, от трехфазной — 5,5 часа. Ценовой диапазон не определен», — говорится в сообщении.

О том, что «АвтоВАЗ» может выпустить электромобиль на платформе Lada Niva Travel, стало известно в ноябре 2023 года. По словам вице-президента по инжинирингу компании Евгения Шмелева, «АвтоВАЗ» потенциально готов предложить линейку электромобилей на своих базовых платформах, включая Vesta, Niva и Largus.

Предполагается, что «АвтоВАЗ» может предложить такие модели, если государство обеспечит электромобили субсидиями, зависящими от уровня локализации. Благодаря этому компания может сразу выйти на высокий уровень применения отечественных компонентов.

Ранее россиянам рассказали о цене преемницы модели Lada Granta.