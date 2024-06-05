Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Многодетным украинцам для отсрочки придется доказать, что они содержат своих детей

Многодетным украинцам для отсрочки придется доказать содержание детей

close
100%
Shutterstock/Mehaniq

Многодетным мужчинам на Украине для получения отсрочки от мобилизации теперь нужно нотариально доказывать, что они действительно содержат своих детей. Об этом сообщил украинский народный депутат Игорь Фирс, передает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Фирс рассказал, что в стране отца троих несовершеннолетних детей признали годным к военной службе.

Он отметил, что, согласно мобилизационному закону, мужчина должен автоматически получить отсрочку от мобилизации. Его дети рождены от двух женщин, с которыми мужчина разведен, пока не живет, но продолжает финансово содержать детей, но территориальный центр комплектования, по его словам, дополнительно потребовал договор между мужем и его бывшими супругами о том, что он участвует в содержании своих несовершеннолетних детей.

Упоминание о письменном договоре между родителями, в котором нужно прописать, с кем будут проживать дети, и степень участия второго родителя в их воспитании, есть в постановлении правительства Украины, подчеркивает издание. Фирс считает это требование незаконным.

«Правительство этим постановлением ввело дополнительные требования для военнообязанных по подтверждению ими определенных юридических фактов и документов, что расценивается как превышение норм и положений закона [о мобилизации]», — сказал депутат.

5 июня Минобороны Украины призвало 17-летних юношей вернуться в страну и встать на учет.

Ранее сообщалось, что закон о демобилизации на Украине вряд ли будет принят раньше 2025 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами