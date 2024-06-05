Многодетным украинцам для отсрочки придется доказать, что они содержат своих детей

Многодетным мужчинам на Украине для получения отсрочки от мобилизации теперь нужно нотариально доказывать, что они действительно содержат своих детей. Об этом сообщил украинский народный депутат Игорь Фирс, передает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Фирс рассказал, что в стране отца троих несовершеннолетних детей признали годным к военной службе.

Он отметил, что, согласно мобилизационному закону, мужчина должен автоматически получить отсрочку от мобилизации. Его дети рождены от двух женщин, с которыми мужчина разведен, пока не живет, но продолжает финансово содержать детей, но территориальный центр комплектования, по его словам, дополнительно потребовал договор между мужем и его бывшими супругами о том, что он участвует в содержании своих несовершеннолетних детей.

Упоминание о письменном договоре между родителями, в котором нужно прописать, с кем будут проживать дети, и степень участия второго родителя в их воспитании, есть в постановлении правительства Украины, подчеркивает издание. Фирс считает это требование незаконным.

«Правительство этим постановлением ввело дополнительные требования для военнообязанных по подтверждению ими определенных юридических фактов и документов, что расценивается как превышение норм и положений закона [о мобилизации]», — сказал депутат.

5 июня Минобороны Украины призвало 17-летних юношей вернуться в страну и встать на учет.

Ранее сообщалось, что закон о демобилизации на Украине вряд ли будет принят раньше 2025 года.