Обладатель Кубка Стэнли сыграет во втором сезоне Медиалиги

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин примет участие во втором сезоне Медиалиги. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент организации Николай Осипов.

По его словам, предстоящий сезон турнира продлится с начала июля по конец августа.

«Второй сезон лиги начнется 6 июля и завершится 31 августа. Матчи пройдут в Москве, но мы рассчитываем провести ряд игр в регионах. Из игроков НХЛ точно известно, что примет участие Валерий Ничушкин», — заявил Осипов.

В мае 2024 года Ничушкина перевели на третий этап программы помощи игрокам Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА).

Игрок будет отстранен минимум на шесть месяцев без сохранения заработной платы. После этого он сможет подать заявление о восстановлении на работе.

15 января 2024 года стало известно о том, что 28-летний нападающий пропустит неопределенное количество времени из-за личных проблем неизвестного характера. В конце февраля Ничушкин вышел из программы помощи игрокам НХЛ. Вместе с «Колорадо» Ничушкин стал победителем Кубка Стэнли в сезоне-2021/22, в финальной серии «Эвеланш» одолели «Тампу-Бэй Лайтнинг».

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