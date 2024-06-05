В GAC обвинили в возгорании GS5 в Саратове птичье гнездо

В китайской компании GAC прокомментировали возгорание GS5 в Саратове. Об этом сообщает «Российская газета».

«Вчера в дилерский центр GAC Саратов был доставлен автомобиль GS5 с признаками задымления в подкапотном пространстве. При осмотре выяснилось, что предварительной причиной задымления стало... гнездо!», — рассказали в компании.

Отмечается, что автомобиль долго не эксплуатировался. За это время птицы построили под капотом машины гнездо. Оно нагрелось во время движения авто и привело к задымлению. В компании напомнили о необходимости проведения осмотра после продолжительной стоянки транспорта.

До этого Life со ссылкой на Shot сообщал, что китайский кроссовер GAC GS5 вспыхнул на саратовской трассе. Это уже второй случай у бренда за последний месяц.

«Супруги ехали в авто, когда внезапно увидели дым, выходящий из-под капота. Они остановились, открыли капот и увидели очаг возгорания возле двигателя. Вспыхнувший огонь сразу потушили, никто не пострадал. Предварительно, у кроссовера протекала топливная магистраль. GAC GS5 2022 года выпуска приобрели около месяца назад для служебных целей», — говорилось в сообщении.

Ранее выяснилось, почему автомобиль может закипеть летом.