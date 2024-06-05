Польские фермеры перекрыли еще один КПП на границе с Украиной

Польские фермеры заблокировали контрольно-пропускной пункт (КПП) «Медыка — Шегини» на границе с Украиной. Об этом сообщает издание украинское издание «Страна» в Telegram-канале.

Дальнобойщики рассказали, что с территории Украины грузовики не пропускают.

«На выезд из Польши выпускают по пять фур за час», — сообщили украинские водители.

До этого польские протестующие перекрыли въезд и выезд на КПП «Рава-Русская — Гребенное» на границе Польши и Украины, требуя сократить объем импорта украинского зерна. По данным украинской Государственной пограничной службы, обратно на Украину фуры не пускают совсем, а в Польшу — по одной машине в час.

9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты против ввоза дешевой украинской сельхозпродукции. В результате были заблокированы контрольно-пропускные пункты на границе между странами. Проблемы с импортом, в свою очередь, привели к подорожанию товаров на Украине. Рост цен составил 15–20%.

По данным Национального банка Украины, потери импорта Украины в феврале из-за блокады границы фермерами Польши составили $350-400 млн.

Ранее украинские аграрии посоветовали Польше выращивать марихуану вместо зерна.