В «Аэрофлоте» назвали самые популярные женские имена на рейсах, вылетающих 8 марта

Рейсами «Аэрофлота» в Международный женский день отправятся в путешествия более 51 тыс. представительниц прекрасного пола, сообщил официальный Теlegram-канал авиакомпании.

Специалисты перевозчика определили самые популярные женские имена на рейсах, вылетающих 8 марта.

Так, услугами «Аэрофлота» в этот день воспользуются почти 3 тыс. пассажирок с именем Елена, более 2,4 тыс. женщин по имени Ольга и более 2 тыс. путешественниц по имени Анна.

В топ-10 самых популярных женских имен на рейсах «Аэрофлота» от 8 марта вошли также Екатерина, Ирина, Наталья, Татьяна, Светлана, Анастасия и Юлия.

Также в авиакомпании подсчитали, что из 12,6 млн зарегистрированных участников в программе «Аэрофлот Бонус» более 6,5 млн — представительницы прекрасного пола.

Самые распространенные имена среди обладательниц Серебряного уровня бонусов — Елена, Ольга и Ирина, а женщин со статусом Золотой и Платиновый чаще всего зовут Елена, Ольга и Наталья.

Кроме того, в сообщении отмечается, что сегодня в «Аэрофлоте» трудится более 10 тыс. женщин. Среди них 330 многодетных мам, 60 пилотов, из них 6 командиров воздушного судна, 6 тыс. бортпроводников и более 180 руководителей подразделений.