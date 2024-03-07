Россиянам рассказали, безопасно ли пользоваться смартфоном во время подзарядки

Смартфоном можно пользоваться и во время его подзарядки, потому что это никак не повлияет на его работу. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

По его словам, такие гаджеты рассчитаны для решения каких-то наших постоянных задач, поэтому для них такие действия не будут представлять никакой угрозы. Однако при частом использовании подключенного к питанию телефона может пострадать зарядный кабель, предупредил Ульянов.

«При использовании гаджета во время зарядки провод может пережиматься, где-то перетираться и из-за этого выходить из строя. Но ничего критичного в этом нет — просто кабель нужно будет менять чаще», – добавил эксперт.

До этого Владимир Ульянов говорил, что смартфоны не стоит заряжать дешевыми зарядными устройствами, потому что они могут вывести его из строя. По его словам, если нет возможности воспользоваться зарядкой, которая шла в комплекте с гаджетом, лучше всего купить новую от знаменитых и проверенных брендов. Ульянов уточнил, что малоизвестные марки могут продать некачественное зарядное устройство.

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