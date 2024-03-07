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ФСБ заявила о предотвращении теракта в административном здании в Карелии

ФСБ: в Карелии пресечен теракт по заданию СБУ с участием гражданина Белоруссии

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

ФСБ заявила, что предотвратила теракт в одном из административных зданий в Карелии, который готовился по заданию украинских спецслужб, передает «Интерфакс».

Готовивший теракт гражданин Белоруссии нейтрализован при попытке задержания. По данным ФСБ, он являлся членом запрещенного в Белоруссии формирования «Полк имени Кастуся Калиновского» и находился в межгосударственном розыске.

В ФСБ сообщили, что мужчина был агентом украинских спецслужб и осуществлял сбор, а также передачу информации в отношении объектов транспортной инфраструктуры и органов исполнительной власти региона. По информации спецслужбы, он планировал подрыв административного здания города Олонец.

6 марта в Запорожской области возбудили уголовное дело после подрыва машины с членом ЦИК в Бердянске.

До этого были арестованы трое граждан, намеревавшиеся совершить теракт в отношении одного из руководителей Крыма.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали подростков-диверсантов.

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