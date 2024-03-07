Россиянам рассказали, чем нельзя заряжать смартфоны

Смартфоны не стоит заряжать дешевыми зарядными устройствами, потому что они могут вывести его из строя. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

«Потому что непонятно, какое напряжение на самом деле она выдает. Если выдаваемое напряжение сильно превышает допустимые параметры для смартфона, а у него нет защиты, то использование такой зарядки может привести к выходу из строя каких-то микросхем внутри гаджета», — пояснил эксперт.

По его словам, если нет возможности воспользоваться зарядкой, которая шла в комплекте с гаджетом, лучше всего купить новую от знаменитых и проверенных брендов. Ульянов уточнил, что малоизвестные марки могут продать некачественное зарядное устройство.

До этого Владимир Ульянов говорил, что смартфоны можно оставлять на зарядке на ночь, если использовать для этого подходящее зарядное устройство и исправный кабель. Эксперт уточнил, что ночная зарядка является даже более предпочтительной. По его словам, современные устройства оснащены контроллерами, которые позволяют им не перезаряжаться. Однако, если использовать неисправный кабель, может произойти пожар, предупредил Ульянов.

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