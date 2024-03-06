Спецборт МЧС доставит в Туву тепловые пушки и обогреватели

Спецборт МЧС России доставит в Туву необходимое оборудование для восстановления теплоснабжения в городе Шагонар. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

На борт транспортного самолета Ан-24 загружены тепловые пушки и обогреватели для социально значимых объектов, многоквартирных жилых домов и внутренних теплосетей.

6 марта на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе произошел взрыв и начался пожар, который вскоре был потушен.

Ранения и травмы получили 21 человек. Город Шагонар, где находится ТЭЦ, остался частично без отопления в мороз. Власти объявили режим ЧС.

Предварительно, взрыв произошел в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной. Котлы остались целы. Вероятной причиной ЧП назвали сбой при технологической подаче угля.

Подробнее об этом – в материале «Газеты.ру».

Ранее стало известно, что после взрыва на тувинской ТЭЦ возбудили уголовное дело.