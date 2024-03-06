Пожарные ликвидировали возгорание на ТЭЦ в Республике Тыве

Сотрудники экстренных служб полностью ликвидировали пожар на Шагонарской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), расположенной в Улуг-Хемском районе Республики Тывы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

«В Тыве огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар в здании ТЭЦ », — рассказали представители ведомства.

Утром 6 марта в трехэтажном здании Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв, после чего помещения охватил огонь. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, причиной ЧП могла стать детонация угольной пыли.

По данным агентства, взрыв произошел в помещении подачи топлива. Тогда же здесь начался пожар, площадь которого составила не менее 50 квадратных метров.

Впоследствии помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что в результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ пострадали 23 человека. При этом 15 из них понадобилась госпитализация. Представитель профильного ведомства уточнил, что шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Еще восемь граждан получили медицинскую помощь на месте.

Ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело в связи с ЧП на ТЭЦ в Республике Тыве.