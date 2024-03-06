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В Госдуме поддержали увеличение маткапитала до миллиона рублей

Депутат Лантратова: чем выше маткапитал, тем лучше ситуация с рождаемостью

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Shutterstock

В Госдуме предлагают повысить выплаты маткапитала за второго ребенка до 1 млн рублей. Это важная инициатива, так как деньги являются существенным фактором роста рождаемости, отметила депутат Яна Лантратова.

«Реформа материнского капитала привела к росту рождаемости. И если сравнивать ее в различных регионах, то видно, что чем выше суммы выплат материнского капитала в регионе, тем лучше там ситуация с рождаемостью», — заявила депутат в беседе с телеканалом «360».

Молодые семьи часто не решаются на рождение детей из-за опасений, что не смогут их обеспечить, поэтому деньги — это существенный фактор, добавила она. Маткапитал Лантратова назвала переломным аргументом в пользу рождения ребенка, особенно в регионах, где такие выплаты могут улучшить жилищные условия.

В России наблюдается печальная демографическая ситуация, поэтому необходимо добиться того, чтобы как можно больше семей считали маткапитал значимой помощью, подчеркнула парламентарий.

Напомним, в Госдуму планируется внести законопроект об увеличении маткапитала, разработанный депутатами от фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия — За правду». Предлагается с 1 февраля 2025 года выплачивать 756,7 тыс. рублей на первого ребенка и 1 млн рублей — на второго ребенка.

Ранее Лантратова призвала упростить покупку жилья за маткапитал в малых поселениях.

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