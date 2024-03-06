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Россиянка нашла несколько сотен живых цыплят в мусорном баке

В Иркутске неизвестные выбросили в мусор сотни живых цыплят

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Телеграм-канал «Иркутск на максималках»

В Иркутске женщина обнаружила в мусорном баке сотни цыплят, птенцы находились на улице при минусовой температуре. Об этом сообщается в Telegram-канале «Иркутск № 1».

Инцидент произошел в поселке Молодежный в Иркутске, местная жительница обнаружила в мусорном баке коробки с цыплятами. Птенцов было несколько сотен, сколько времени они провели на морозе и кто их выбросил — неизвестно.

Иркутянка занесла коробки с цыплятами домой и сумела спасти часть из них, живыми оказались около трех сотен. Птенцов передали фермерам, их обследовали ветеринары.

Ранее в Ленобласти спасатели нашли собаку с ошейником в мусорном контейнере.

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