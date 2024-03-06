В Госдуме рассказали, какой будет порядок пересдачи ЕГЭ

Для пересдачи одного из предметов в рамках Единого государственного экзамена (ЕГЭ) выпускник должен будет подать заявление, возможно, уже этим летом. Об этом сообщила Ольга Казакова, председатель комитета Государственной думы по просвещению, в интервью для проекта «ТАСС Дети».

«Если после сдачи ЕГЭ вы почувствовали, что знали один из предметов лучше, но не смогли сдать его на должном уровне, вы можете написать заявление, выбрать предмет, отказаться от полученных результатов и в резервный день пересдать экзамен по этому предмету», — пояснила Казакова.

По ее словам, в Государственной думе надеются, что такая возможность появится уже этим летом для выпускников. «После послания президента [Федеральному собранию] работа началась», — отметила Казакова, добавив, что Рособрнадзор уже предпринимает шаги для того, чтобы у выпускников была возможность пересдать экзамен во время ЕГЭ 2024 года.

Президент России Владимир Путин заявил в своем послании Федеральному собранию, что выпускники школ должны иметь возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до завершения приемной кампании в вузах.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.