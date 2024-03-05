В Польше третий раз за два дня упал метеорологический зонд

Метеорологический зонд упал на территории Варминьско-Мазурского воеводства, расположенного на северо-востоке Польши. Об этом сообщила местная радиостанция RMF FM.

Журналисты уточнили, что инцидент произошел в местности Кервик. По данным СМИ, специалисты обнаружили на устройстве надписи на кириллице. В связи с этим в Польше предполагают, что аппарат прилетел с территории Калининградской области.

При этом в материале отмечается, что это уже третий подобный случай за последние два дня. В понедельник, 4 марта, на польской территории упали еще два похожих метеорологических зонда. Однако тогда это произошло в местности Харш и в районе деревни Варкалки, уточнили авторы статьи.

29 декабря 2023 года Генеральный штаб Вооруженных сил Польши сообщил, что в воздушном пространстве страны, предположительно, появилась российская ракета. Позже неизвестный летающий объект покинул территорию республики. В министерстве обороны РФ заявили, что в воздушное пространство Польши могла залететь украинская зенитная управляемая ракета.

Тем не менее 1 февраля текущего года польская прокуратура приступила к расследованию инцидента. Соответствующую работу поручили сотрудникам военного отдела районной прокуратуры Люблина.

Ранее на юге Молдавии нашли обломки беспилотного летательного аппарата.